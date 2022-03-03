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Теннис. Юлия Готовко продолжит выступление на турнире в Нур-Султан

03 марта 2022 22:20
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Новости Беларуси. Анна Кубарева вышла в 1/4 финала на турнире в Нур-Султане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Теннис. Юлия Готовко продолжит выступление на турнире в Нур-Султан-1

В матче 1/8 финала она выбила из борьбы японку Нару Куруми, которая имела преимущество в рейтинге, опережая белоруску на 80 позиций. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Также свое выступление на этом же турнире продолжит и Юлия Готовко. На предыдущем этапе она уничтожила американку Анастасию Нефедову со счетом 6:1, 6:1.  

# Теннис # Анна Кубарева # Нара Куруми # Юлия Готовко # Анастасия Нефедова # Фотофакт

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