Теннис. Юлия Готовко продолжит выступление на турнире в Нур-Султан

Новости Беларуси. Анна Кубарева вышла в 1/4 финала на турнире в Нур-Султане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Анна Кубарева вышла в 1/4 финала на турнире в Нур-Султане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В матче 1/8 финала она выбила из борьбы японку Нару Куруми, которая имела преимущество в рейтинге, опережая белоруску на 80 позиций. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Также свое выступление на этом же турнире продолжит и Юлия Готовко. На предыдущем этапе она уничтожила американку Анастасию Нефедову со счетом 6:1, 6:1.