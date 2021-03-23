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Теннис. Владимир Игнатик успешно стартовал на турнире в Хорватии

23 марта 2021 21:35
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Новости Беларуси. В основной сетке престижного турнира WTA в Майами сыграют только две белоруски, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Квалификационный раунд не смогла преодолеть Ольга Говорцова.

Теннис. Владимир Игнатик успешно стартовал на турнире в Хорватии-1

На старте отбора наша соотечественница в трех сетах обыграла итальянку Мартину Тревизан. Однако поединок 23 марта против Цветаны Пиронковой из Болгарии у белоруски не задался. Первый сет Говорцова проиграла всухую, а во второй партии смогла зацепить только три гейма. В итоге 6:0, 6:3, в основную сетку турнира в Майами выходит Пиронкова.

Теннис. Владимир Игнатик успешно стартовал на турнире в Хорватии-4

Также 23 марта на грунтовом турнире в хорватском Задаре стартовал Владимир Игнатик. В матче первого круга белорус уверенно обыграл стоящего в рейтинге почти на 200 позиций выше словака Филипа Хорански – 6:1, 6:3. Во втором раунде Игнатик сыграет против чеха Вита Копривы.

# Теннис # Ольга Говорцова # Мартина Тревизан # Цветана Пиронкова # Филип Хорански # Вита Коприва # Фотофакт

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