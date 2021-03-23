Теннис. Владимир Игнатик успешно стартовал на турнире в Хорватии

Новости Беларуси. В основной сетке престижного турнира WTA в Майами сыграют только две белоруски, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Квалификационный раунд не смогла преодолеть Ольга Говорцова.

На старте отбора наша соотечественница в трех сетах обыграла итальянку Мартину Тревизан. Однако поединок 23 марта против Цветаны Пиронковой из Болгарии у белоруски не задался. Первый сет Говорцова проиграла всухую, а во второй партии смогла зацепить только три гейма. В итоге 6:0, 6:3, в основную сетку турнира в Майами выходит Пиронкова.