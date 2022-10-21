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Теннис. Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре

21 октября 2022 13:07
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Помогла и себе, и партнерше по сборной. Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории 1000 в Гвадалахаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке 1/8 она отправила отдыхать американку Мэдисон Киз.

Соперницы провели на корте более двух часов. Первый сет остался за нашей спортсменкой – 6:4. Во втором на тай-брейке сильнее была представительница звездно-полосатого флага. Ну а в заключительном отрезке Азаренко откровенно разгромила оппонентку, позволив взять ей всего-то один гейм. Таким образом, белоруска стала четвертьфиналисткой турнира.

Теннис. Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре-1

К слову, эта виктория помогла и другой нашей спортсменке. Благодаря успеху Азаренко путевку на итоговый чемпионат года заслужила Арина Соболенко.

# Теннис # Виктория Азаренко # Мэдисон Киз # Арина Соболенко # Фотофакт

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