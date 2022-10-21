Теннис. Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре

Помогла и себе, и партнерше по сборной. Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории 1000 в Гвадалахаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке 1/8 она отправила отдыхать американку Мэдисон Киз.

Соперницы провели на корте более двух часов. Первый сет остался за нашей спортсменкой – 6:4. Во втором на тай-брейке сильнее была представительница звездно-полосатого флага. Ну а в заключительном отрезке Азаренко откровенно разгромила оппонентку, позволив взять ей всего-то один гейм. Таким образом, белоруска стала четвертьфиналисткой турнира.