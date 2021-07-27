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Теннис на ОИ-2020. Белорусы не выступят в миксте

27 июля 2021 20:43
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Новости Беларуси. Белорусского представительства в дисциплине микст на олимпийском турнире не будет. Заявка пары Соболенко – Ивашко не одобрена, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис на ОИ-2020. Белорусы не выступят в миксте-1

Суммарного рейтинга (Арина – третья ракетка мира, а Илья – 66-й в общем зачете) не хватило, чтобы принять участие в соревнованиях.

Напомним, у Беларуси был опыт успешного выступления в смешанном разряде. В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне пара Мирный – Азаренко выиграла золото в миксте.

# Олимпиада 2020 # Арина Соболенко # Илья Ивашко # Максим Мирный # Виктория Азаренко # Фотофакт

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