Теннис на ОИ-2020. Белорусы не выступят в миксте

Новости Беларуси. Белорусского представительства в дисциплине микст на олимпийском турнире не будет. Заявка пары Соболенко – Ивашко не одобрена, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Суммарного рейтинга (Арина – третья ракетка мира, а Илья – 66-й в общем зачете) не хватило, чтобы принять участие в соревнованиях.

Напомним, у Беларуси был опыт успешного выступления в смешанном разряде. В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне пара Мирный – Азаренко выиграла золото в миксте.