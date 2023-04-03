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Арина Соболенко сохранила позиции в рейтинге WTA

03 апреля 2023 14:03
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Традиционно по понедельникам Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов представили обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко сохранила позиции в рейтинге WTA-1

Арина Соболенко сохранила свои позиции и занимает второе место. Виктория Азаренко потеряла две строчки и сейчас является 18-й в мире. Александра Саснович – 49-я в топе. К слову, сегодня ночью теннисистка начнет свое выступление в первом круге турнира категории 500 в Чарльстоне. Саснович сыграет с американкой Софией Кенин. Лидирует по-прежнему польская теннисистка Ига Швентек.

Арина Соболенко сохранила позиции в рейтинге WTA-4

Что касается мужского рейтинга, то белорус Илья Ивашко поднялся на пять строчек и разместился на 75-м месте обновленного списка. А возглавляет топ серб Новак Джокович, который вернул себе лидерство, сместив испанца Карлоса Алькараса.

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# Теннис # Карлос Алькарас # Новак Джокович # Арина Соболенко # Александра Саснович # Виктория Азаренко # Ига Швёнтек # Фотофакт

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