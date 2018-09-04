Лига наций УЕФА. Сборная Беларуси по футболу начинает подготовку к матчу с ФК «Сан-Марино»

Новости Беларуси. 3 сентября белорусские футболисты провели открытую треннировку, а главный тренер Игорь Криушенко рассказал о том, как белорусские игроки готовятся к матчу с соперниками из Сан-Марино, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 3 сентября белорусские футболисты провели открытую треннировку, а главный тренер Игорь Криушенко рассказал о том, как белорусские игроки готовятся к матчу с соперниками из Сан-Марино, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Игорь Криушенко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Те, кто хотели и не смогли – это, наверное, Миша Гордейчук (его давно мучает травма), Кисляк сейчас без клуба, без постоянной практики. Вместо Савицкого вызван Шикавко в последний момент. Разговаривал с Савицким, есть небольшие вопросы по здоровью, поэтому решили в этот сбор его не вызывать.
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