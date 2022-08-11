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Теннис. Итоги матча Арины Соболенко против Кори Гауфф в Торонто

11 августа 2022 19:04
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Новости Беларуси. Арина Соболенко покидает крупнейший турнир категории 1000 в Торонто на стадии 1/8 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Препятствием для белорусской теннисистки стала 18-летняя американка Кори Гауфф. 

Теннис. Итоги матча Арины Соболенко против Кори Гауфф в Торонто-1

Итоговый счет – 7:5, 4:6, 7:6 в пользу соперницы. Встреча продолжалась более трех часов. Первый сет прошел в равной борьбе. Однако дальше начались настоящие качели. Во второй партии оппонентка вела 3:0, но Арина сумела перевести его в третий сет. Где уже с аналогичным счетом выигрывала белоруска. Однако и здесь женский теннис показал себя во всей красе. Наша спортсменка также дала слабину и не удержала преимущество. Все решилось на тай-брейке. Но, к сожалению, не в нашу пользу. Отметим, после нескольких провальных матчей Соболенко в этот раз играла чище и стабильнее. А главное – было видно желание бороться до конца. Следующий турнир – Цинциннати, стартующий с 15 августа.

# Теннис # Арина Соболенко # Кори Гауфф # Фотофакт

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