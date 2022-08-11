Теннис. Итоги матча Арины Соболенко против Кори Гауфф в Торонто

Итоговый счет – 7:5, 4:6, 7:6 в пользу соперницы. Встреча продолжалась более трех часов. Первый сет прошел в равной борьбе. Однако дальше начались настоящие качели. Во второй партии оппонентка вела 3:0, но Арина сумела перевести его в третий сет. Где уже с аналогичным счетом выигрывала белоруска. Однако и здесь женский теннис показал себя во всей красе. Наша спортсменка также дала слабину и не удержала преимущество. Все решилось на тай-брейке. Но, к сожалению, не в нашу пользу. Отметим, после нескольких провальных матчей Соболенко в этот раз играла чище и стабильнее. А главное – было видно желание бороться до конца. Следующий турнир – Цинциннати, стартующий с 15 августа.