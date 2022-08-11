Кубок России по стрельбе: 11 августа белорусы завоевали золото и две бронзы

Новости Беларуси. Белорусские стрелки вновь на пьедестале открытого Кубка России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши снайперы идут по графику – ни дня без медали. Копилка потяжелела сразу на три награды. В активе золото и две бронзы.
Новости Беларуси. Белорусские стрелки вновь на пьедестале открытого Кубка России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши снайперы идут по графику – ни дня без медали. Копилка потяжелела сразу на три награды. В активе золото и две бронзы.
Пример, как и днем ранее, подают юниоры. В стрельбе из пневматического пистолета чемпионом стал Иван Казак. В этом же виде программы другой белорус Никита Коваленок обзавелся бронзой.
Не отстают и взрослые стрелки. Мария Мартынова в стрельбе из пневматической винтовки набрала третью сумму баллов. Турнир еще продолжается. В пятницу, 12 августа, будут разыграны очередные награды.