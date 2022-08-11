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Кубок России по стрельбе: 11 августа белорусы завоевали золото и две бронзы

11 августа 2022 18:35
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Новости Беларуси. Белорусские стрелки вновь на пьедестале открытого Кубка России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши снайперы идут по графику – ни дня без медали. Копилка потяжелела сразу на три награды. В активе золото и две бронзы.  

Кубок России по стрельбе: 11 августа белорусы завоевали золото и две бронзы-1

Пример, как и днем ранее, подают юниоры. В стрельбе из пневматического пистолета чемпионом стал Иван Казак. В этом же виде программы другой белорус Никита Коваленок обзавелся бронзой.  

Кубок России по стрельбе: 11 августа белорусы завоевали золото и две бронзы-4

Не отстают и взрослые стрелки. Мария Мартынова в стрельбе из пневматической винтовки набрала третью сумму баллов. Турнир еще продолжается. В пятницу, 12 августа, будут разыграны очередные награды.  

# Стрельба # Никита Коваленок # Иван Казак # Мария Мартынова # Фотофакт

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