Кубок России по стрельбе: 11 августа белорусы завоевали золото и две бронзы

Новости Беларуси. Белорусские стрелки вновь на пьедестале открытого Кубка России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши снайперы идут по графику – ни дня без медали. Копилка потяжелела сразу на три награды. В активе золото и две бронзы.

Пример, как и днем ранее, подают юниоры. В стрельбе из пневматического пистолета чемпионом стал Иван Казак. В этом же виде программы другой белорус Никита Коваленок обзавелся бронзой.