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«Команда крепкая, команда боевая». Главный тренер «Шахтёра» оценил соперников из «Клужа»

11 августа 2022 18:14
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Главный поединок вечера 11 августа проходит в Румынии. Солигорский «Шахтер» играет с «Клужем» во втором матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Команда крепкая, команда боевая». Главный тренер «Шахтёра» оценил соперников из «Клужа»-1

Перед игрой шансы представителя синеокой оценивались специалистами как неплохие. А вот букмекеры ставили однозначно на румынский клуб. Если говорить о возможных вариантах развития встречи, то, скорее всего, «Ультрас» заставят «Клуж» активно идти вперед. Но на этом и может сыграть главный тренер «горняков». У хозяев будут появляться свободные зоны в защите – и это шанс для нападающих «Шахтера». Главкомы обеих команд хорошо знают друг друга по российской лиге. Составы, исходя из уровня игроков, равны. Оба коллектива набрали хорошую форму. О чем говорят результаты выступлений в национальных первенствах. Поэтому на первое место выйдет тактика, выбранная тренерами, и то, как их подопечные смогут реализовать задуманное на поле.  

«Команда крепкая, команда боевая». Главный тренер «Шахтёра» оценил соперников из «Клужа»-4

Сергей Ташуев, главный тренер ФК «Шахтер»:  
Команда крепкая, команда боевая. Футбол атлетичный, и в то же время стараются идти в атаку большими силами, используют фланги. Поэтому есть стиль у команды, есть качественные футболисты. «Шахтер» давно не добивался больших успехов в еврокубках. В этом году задача есть. Добиться успеха большого, попасть в групповой этап. Будет интересный матч, борьба за каждый метр поля, будем стараться, чтобы потом поставить задачу выхода в группу.  

В случае победы «Шахтера» он выйдет в раунд плей-офф, первая встреча которого назначена на 18 августа.  

# Футбол Беларуси # Сергей Ташуев # Фотофакт

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