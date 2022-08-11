«Команда крепкая, команда боевая». Главный тренер «Шахтёра» оценил соперников из «Клужа»

Перед игрой шансы представителя синеокой оценивались специалистами как неплохие. А вот букмекеры ставили однозначно на румынский клуб. Если говорить о возможных вариантах развития встречи, то, скорее всего, «Ультрас» заставят «Клуж» активно идти вперед. Но на этом и может сыграть главный тренер «горняков». У хозяев будут появляться свободные зоны в защите – и это шанс для нападающих «Шахтера». Главкомы обеих команд хорошо знают друг друга по российской лиге. Составы, исходя из уровня игроков, равны. Оба коллектива набрали хорошую форму. О чем говорят результаты выступлений в национальных первенствах. Поэтому на первое место выйдет тактика, выбранная тренерами, и то, как их подопечные смогут реализовать задуманное на поле.

Сергей Ташуев, главный тренер ФК «Шахтер»:

Команда крепкая, команда боевая. Футбол атлетичный, и в то же время стараются идти в атаку большими силами, используют фланги. Поэтому есть стиль у команды, есть качественные футболисты. «Шахтер» давно не добивался больших успехов в еврокубках. В этом году задача есть. Добиться успеха большого, попасть в групповой этап. Будет интересный матч, борьба за каждый метр поля, будем стараться, чтобы потом поставить задачу выхода в группу.

В случае победы «Шахтера» он выйдет в раунд плей-офф, первая встреча которого назначена на 18 августа.