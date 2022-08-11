«Мечта – попасть в топ-10 мирового уровня». 15-летний белорус победил в международном турнире по шахматам

Новости Беларуси. 9 дней длились баталии международного турнира по шахматам «Minsk Open», где за главный трофей боролись 157 участков из семи стран. Победитель определился только в 9-м туре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 9 дней длились баталии международного турнира по шахматам «Minsk Open», где за главный трофей боролись 157 участков из семи стран. Победитель определился только в 9-м туре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусы были представлены расширенным составом. В борьбе за главный трофей участвовали, как гроссмейстеры, так и перворазрядники. Ведь соревнования давали возможность улучшить свои достижения, а также подняться в международном рейтинге. Картина шахматных сражений не вырисовывалась до самого финиша. В последнем туре в борьбу за большой кубок ввязались сразу семь участников, примечательно, что большинство из них белорусы. Победителем стал наш Денис Лазавик – 15-летний вундеркинд буквально месяц назад получил звание гроссмейстера.
Денис Лазавик, победитель турнира:
В принципе, последняя партия очень хорошо сложилась. Ничего не было понятно до конца. Мечта – попасть в топ-10 мирового уровня.
Сергей Сычук, председатель Белорусской федерации шахмат:
Прежде всего это помогает спортсменам повышать свое спортивное мастерство. Организаторам помогает проводить турниры такие. А затем можно уже переходить к турнирам более крупным. Наши спортсмены очень достойное место занимают на мировой арене. Практика показывает, что игра в шахматы организует ребенка, он начинает на 20 % лучше учиться. Мы помогаем федерацией, чем можем, чтобы растить новых чемпионов.
На второй позиции также белорус Михаил Никитенко. Замкнул тройку призеров вновь представитель нашей страны Вячеслав Зарубицкий. Первые восемь участников отмечены гонорарами. Организаторы так же вручили шесть специальных призов по амплуа.