«Мечта – попасть в топ-10 мирового уровня». 15-летний белорус победил в международном турнире по шахматам

Новости Беларуси. 9 дней длились баталии международного турнира по шахматам «Minsk Open», где за главный трофей боролись 157 участков из семи стран. Победитель определился только в 9-м туре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы были представлены расширенным составом. В борьбе за главный трофей участвовали, как гроссмейстеры, так и перворазрядники. Ведь соревнования давали возможность улучшить свои достижения, а также подняться в международном рейтинге. Картина шахматных сражений не вырисовывалась до самого финиша. В последнем туре в борьбу за большой кубок ввязались сразу семь участников, примечательно, что большинство из них белорусы. Победителем стал наш Денис Лазавик – 15-летний вундеркинд буквально месяц назад получил звание гроссмейстера.

Денис Лазавик, победитель турнира:

В принципе, последняя партия очень хорошо сложилась. Ничего не было понятно до конца. Мечта – попасть в топ-10 мирового уровня.

Сергей Сычук, председатель Белорусской федерации шахмат:

Прежде всего это помогает спортсменам повышать свое спортивное мастерство. Организаторам помогает проводить турниры такие. А затем можно уже переходить к турнирам более крупным. Наши спортсмены очень достойное место занимают на мировой арене. Практика показывает, что игра в шахматы организует ребенка, он начинает на 20 % лучше учиться. Мы помогаем федерацией, чем можем, чтобы растить новых чемпионов.