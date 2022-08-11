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«Мечта – попасть в топ-10 мирового уровня». 15-летний белорус победил в международном турнире по шахматам

11 августа 2022 17:06
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Новости Беларуси. 9 дней длились баталии международного турнира по шахматам «Minsk Open», где за главный трофей боролись 157 участков из семи стран. Победитель определился только в 9-м туре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Мечта – попасть в топ-10 мирового уровня». 15-летний белорус победил в международном турнире по шахматам-1

Белорусы были представлены расширенным составом. В борьбе за главный трофей участвовали, как гроссмейстеры, так и перворазрядники. Ведь соревнования давали возможность улучшить свои достижения, а также подняться в международном рейтинге. Картина шахматных сражений не вырисовывалась до самого финиша. В последнем туре в борьбу за большой кубок ввязались сразу семь участников, примечательно, что большинство из них белорусы. Победителем стал наш Денис Лазавик – 15-летний вундеркинд буквально месяц назад получил звание гроссмейстера.  

«Мечта – попасть в топ-10 мирового уровня». 15-летний белорус победил в международном турнире по шахматам-4

Денис Лазавик, победитель турнира:  
В принципе, последняя партия очень хорошо сложилась. Ничего не было понятно до конца. Мечта – попасть в топ-10 мирового уровня.  

«Мечта – попасть в топ-10 мирового уровня». 15-летний белорус победил в международном турнире по шахматам-7

Сергей Сычук, председатель Белорусской федерации шахмат:  
Прежде всего это помогает спортсменам повышать свое спортивное мастерство. Организаторам помогает проводить турниры такие. А затем можно уже переходить к турнирам более крупным. Наши спортсмены очень достойное место занимают на мировой арене. Практика показывает, что игра в шахматы организует ребенка, он начинает на 20 % лучше учиться. Мы помогаем федерацией, чем можем, чтобы растить новых чемпионов.  

«Мечта – попасть в топ-10 мирового уровня». 15-летний белорус победил в международном турнире по шахматам-10

На второй позиции также белорус Михаил Никитенко. Замкнул тройку призеров вновь представитель нашей страны Вячеслав Зарубицкий. Первые восемь участников отмечены гонорарами. Организаторы так же вручили шесть специальных призов по амплуа.  

# Шахматы # Михаил Никитенко # Вячеслав Зарубицкий # Денис Лазовик # Сергей Сычук # Фотофакт

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