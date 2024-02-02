Гандболисты сборной Беларуси проведут спарринги с командой России

Гандболисты сборной Беларуси в марте проведут три товарищеских поединка в гостях у команды России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая встреча состоится 13 марта в Казани, вторая игра запланирована на 15-е число в Москве, а заключительное противостояние подопечные Юрия Шевцова и российские спортсмены проведут 17 марта в подмосковном Чехове. Перед спаррингами наш коллектив проведет тренировочный сбор в Минске.