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Гандболисты сборной Беларуси проведут спарринги с командой России

02 февраля 2024 10:41
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Гандболисты сборной Беларуси в марте проведут три товарищеских поединка в гостях у команды России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандболисты сборной Беларуси проведут спарринги с командой России-1

Первая встреча состоится 13 марта в Казани, вторая игра запланирована на 15-е число в Москве, а заключительное противостояние подопечные Юрия Шевцова и российские спортсмены проведут 17 марта в подмосковном Чехове. Перед спаррингами наш коллектив проведет тренировочный сбор в Минске.

# Гандбол

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