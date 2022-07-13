Теннис. Дмитрук вышла в 1/8 финала турнира в Ашаффенбурге, а Кубарева и Лапко успешно стартовали в Нур-Султане

В первом круге турнира в немецком Ашаффенбурге белоруска Кристина Дмитрук вышла в 1/8 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом круге она нанесла поражение француженке Элис Роббе со счетом 6:1, 6:2.
В первом круге турнира в немецком Ашаффенбурге белоруска Кристина Дмитрук вышла в 1/8 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом круге она нанесла поражение француженке Элис Роббе со счетом 6:1, 6:2.
Также успешно стартовали на турнире в Нур-Султане Анна Кубарева и Вера Лапко. Кубарева сломила сопротивление кореянки Со Хен Пак – 6:2, 3:6, 6:3. А Лапко отправила отдыхать россиянку Екатерину Казионову. Победа со счетом 6:3, 6:2.