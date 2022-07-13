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Теннис. Дмитрук вышла в 1/8 финала турнира в Ашаффенбурге, а Кубарева и Лапко успешно стартовали в Нур-Султане

13 июля 2022 17:45
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В первом круге турнира в немецком Ашаффенбурге белоруска Кристина Дмитрук вышла в 1/8 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом круге она нанесла поражение француженке Элис Роббе со счетом 6:1, 6:2.

Теннис. Дмитрук вышла в 1/8 финала турнира в Ашаффенбурге, а Кубарева и Лапко успешно стартовали в Нур-Султане-1

Также успешно стартовали на турнире в Нур-Султане Анна Кубарева и Вера Лапко. Кубарева сломила сопротивление кореянки Со Хен Пак – 6:2, 3:6, 6:3. А Лапко отправила отдыхать россиянку Екатерину Казионову. Победа со счетом 6:3, 6:2.

# Теннис # Кристина Дмитрук # Элис Роббе # Анна Кубарева # Вера Лапко # Со Хен Пак # Екатерина Казионова # Фотофакт

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