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Женская сборная Беларуси по хоккею провела матч против мужской команды «Армада»

22 мая 2023 14:02
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по хоккею провела товарищеский матч против мужской команды «Армада». Поединок состоялся на столичной «Чижовка-Арене», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Женская сборная Беларуси по хоккею провела матч против мужской команды «Армада»-1

Белоруски неплохо себя проявили и поразили ворота оппонентов целых 7 раз, но для победы этого оказалось недостаточно. «Армада» отпраздновала викторию со счетом 9:7 Данная встреча – часть программы развития женского хоккея в нашей стране. Подобные дуэли помогают увидеть прогресс, которого добились девушки за сезон и оценить уровень подготовки спортсменок, претендующих на попадание в сборную Беларуси.  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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