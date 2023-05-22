Женская сборная Беларуси по хоккею провела матч против мужской команды «Армада»

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по хоккею провела товарищеский матч против мужской команды «Армада». Поединок состоялся на столичной «Чижовка-Арене», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски неплохо себя проявили и поразили ворота оппонентов целых 7 раз, но для победы этого оказалось недостаточно. «Армада» отпраздновала викторию со счетом 9:7 Данная встреча – часть программы развития женского хоккея в нашей стране. Подобные дуэли помогают увидеть прогресс, которого добились девушки за сезон и оценить уровень подготовки спортсменок, претендующих на попадание в сборную Беларуси.