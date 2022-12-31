Егор Шарангович провёл 36-й матч НХЛ в сезоне

Егор Шарангович никак не может нащупать бомбардирскую игру. Этой ночью наш спортсмен провел 36-й матч в главной лиге планеты – Национальной хоккейной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Забросить или отдать не получилось. Но полезен он, безусловно, был. Наставник «Нью-Джерси» белорусу всецело доверяет. Этим объясняется впечатляющий айс-тайм – почти 16 минут. Более того, 5,5 минут Шарангович находился на льду в меньшинстве. В активе форварда один силовой прием и один блок. Показатель полезности составил -1. Всего в нынешнем сезоне за «Дэвилс» наш представитель провел 36 матчей, в которых набрал 17 очков. Пора бы обновить статистику.