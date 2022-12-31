Виктор Лукашенко поздравил всю спортивную общественность с наступающим Новым годом

Новости Беларуси. Считаные часы остаются до Нового года. Всю спортивную общественность с предстоящим праздником поздравил президент Национального олимпийского комитета, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он отметил, что 2022-й подарил немало положительных эмоций.

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

Важно верить в себя, не отступать перед сложными этапами жизни, беречь нашу сплоченность. Это основа наших общих успехов в будущем. Вместе преодолеем многое и продолжим решать задачи, стоящие перед белорусским олимпийским движением в наступающем году.