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Виктор Лукашенко поздравил всю спортивную общественность с наступающим Новым годом

31 декабря 2022 18:08
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Новости Беларуси. Считаные часы остаются до Нового года. Всю спортивную общественность с предстоящим праздником поздравил президент Национального олимпийского комитета, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он отметил, что 2022-й подарил немало положительных эмоций.

Виктор Лукашенко поздравил всю спортивную общественность с наступающим Новым годом-1

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:
Важно верить в себя, не отступать перед сложными этапами жизни, беречь нашу сплоченность. Это основа наших общих успехов в будущем. Вместе преодолеем многое и продолжим решать задачи, стоящие перед белорусским олимпийским движением в наступающем году.

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# Новый год # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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