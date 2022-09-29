Тенденции баскетбола, психология и допинг. Какие темы обсудили на образовательном семинаре детских тренеров?

Новости Беларуси. «Современное баскетбольное течение. Шаг в Будущее» – это очередной совместный проект Белорусской федерации баскетбола с ФИБА Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В образовательном республиканском семинаре принимают участие детские тренеры со всех уголков Беларуси, а также учителя физкультуры и студенты БГУФК кафедры игровых видов. Участники проекта в течение двух дней совместят теоретические лекции и практику. Темы обширные, начиная от новых тенденций в обучающем баскетболе и заканчивая психологией. Отдельный разговор коснулся допинга.

Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола:

Впервые на таком высоком уровне. Порядка 120 участников, мы, кстати, не ограничивали приход, здесь есть люди, которые интересуются баскетболом, где-то имеют частные уроки. Они тоже могут принять участие в этом семинаре. Здесь будут отрабатываться очень многосторонние вопросы, начиная от технических аспектов тренировочного процесса, включая все антидопинговые стандарты. Мы постарались за эти два дня собрать всех тренеров, чтобы полностью весь комплекс тех вопросов, которые им нужны для подготовки молодых спортсменов, здесь обсудить.

В рамках семинара были отмечены тренеры команд, которые стали победителями Детско-юношеской баскетбольной лиги сезона 2021-2022 в высших дивизионах. 13 коучей получили поздравления и ценные подарки.

Эдуард Кемен, тренер СДЮШОР БК «Минск»:

Программа семинара очень насыщенная. Сегодня теоретическая часть плюс очень важный момент – в конце будет выступать спортивный психолог. И завтра практическая часть с тренерами национальных команд. Мы стараемся переносить некоторые моменты взрослого баскетбола в детский, то есть учить детей правильно уже в этом маленьком возрасте, начиная с 10-11 лет.