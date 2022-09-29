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Квалификацию баскетбольных тренеров будет повышать главный тренер национальной сборной

29 сентября 2022 14:42
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Новости Беларуси. В преддверии юбилейного сезона Детско-юношеской баскетбольной лиги белорусская федерация совместно с ФИБА Европы реализует проект «Современное баскетбольное течение», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Квалификацию баскетбольных тренеров будет повышать главный тренер национальной сборной-1

«Шаг в будущее» – это двухдневный республиканский образовательный семинар для детских тренеров. В столицу в штаб-квартиру НОК прибыли баскетбольные специалисты со всей страны. Цель проекта – повышение квалификации тренерских кадров на местах, а также учителей физкультуры и учащихся кафедры спортивных игр БГУФК. В рамках обучения пройдут теоретические и практические занятия, в числе лекторов семинара выступит в том числе и главный тренер мужской национальной команды Ростислав Вергун. На практике будут разобраны система предтренировочной разминки и основы командной игры.

Квалификацию баскетбольных тренеров будет повышать главный тренер национальной сборной-4

Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола:
Главный тренер согласился с большим удовольствием. Для него вообще роль этих тренеров самая основная – они пополняют его национальную сборную. Ему не то что безразлично – это его прямая обязанность. Помогать росту наших талантов, звездочек в баскетболе. Здесь есть и такие маститые тренеры, которые по 30-40 лет занимаются детско-юношеским спортом. Есть совершенно молодые. То есть для нас еще как бы такая возможность, собрав их всех вместе, на практических мероприятиях обменяться опытом, где-то подсказать что-то друг другу. Ну и сформировать такое баскетбольное братство со всей нашей страны. Чтобы они не только на площадках встречались друг с другом, но и где-то тут перенимали опыт и продвигали наш любимый вид спорта.

Квалификацию баскетбольных тренеров будет повышать главный тренер национальной сборной-7

В рамках семинара были отмечены тренеры, которые подготовили победителей прошлогодней баскетбольной детской лиги. 13 коучей получили поздравления и памятные подарки.

Квалификацию баскетбольных тренеров будет повышать главный тренер национальной сборной-10

Артур Орловец, тренер СДЮШОР № 7 г.Гродно:
Самым интересным для меня как для детского тренера является, в первую очередь, соответствие современным тенденциям именно детского спорта, баскетбола. Который сейчас проповедуется в Европе, в мире. Чтобы мы понимали, как говорит Максим Владимирович, готовили этих маленьких звездочек для дальнейшего развития спорта в стране. Чтобы наша сборная соответствовала мировому уровню, показывала хорошие результаты. Для этого мы должны развиваться.

По итогам семинара участники получат сертификаты о прохождении обучения.

# Баскетбол # Ростислав Вергун # Максим Рыженков # Артур Орловец # Фотофакт

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