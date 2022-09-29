Хоккей. Белорус Илья Соловьёв помог «Калгари» обыграть «Эдмонтон»

Дружины, выступающие в Национальной хоккейной лиге, продолжают готовиться к новому сезону. Сейчас коллективы проводят спарринги, где отличаются и белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В рамках выставочного матча Илья Соловьев и его «Калгари» обыграли «Эдмонтон» 4:0. Земляк отличился двумя голевыми передачами, провел на льду 14 минут и завершил встречу с показателем полезности +3.

А Илья Протас, выступающий за «Вашингтон», отметиться результативными действиями в матче против «Филадельфии» не смог, но показал внушительный айс-тайм – 17 минут и 4 секунды. Владислав Колячонок в матче «Аризоны» против «Анхайма» также заброшенными шайбами не отличился, но провел на площадке 16 минут. Новый сезон в НХЛ стартует 7 октября.