Телеканал СТВ поздравил Андрея Асташевича, директора Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» с 41-летием центра

Комплекс прошел масштабную реконструкцию на кануне стартов? Всё ли удалось?

Андрей Асташевич, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:

То, что было задумано - построено и подготовлено. Все проблемы, которые возникали раньше - (недостающие спортсооружения) - в этой реконструкции уже исключены. Это тир, который необходим для сезонной работы по предприятию оружия. Увеличено количество домиков для проживания спортсменов на территории комплекса. Увеличилась ширина трассы - до 6 метров. Длинна ее сейчас составляет 7,5 км, что очень способствует как тренировочному, так и соревновательному процессу. Сделано освещение для тренировочных процессов, и для проведения крупных международных соревнований.

Что интересного ждёт «Раубичи» в будущем? Какие международные соревнования впереди?

Андрей Асташевич, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:

Помимо биатлона, у нас будут проводиться чемпионаты и по лыжным гонкам.