Тэцундо Танабэ: Мои ученики рассказывали мне, как здорово в Минске. Теперь в этом убедился и я сам

Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат Европы по спочану. Это японский вид единоборств. В нашей стране пока не особо известен, но развивается активно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат Европы по спочану. Это японский вид единоборств. В нашей стране пока не особо известен, но развивается активно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Доказательство этому – то, что 11-е континентальное первенство доверили именно нашей столице. Уровень конкуренции высок: в заявке 250 спортсменов из 16 стран.
Мария Татаринова, гранд-чемпионка Европы по спочану:
Уровень конкуренции высочайший, потому что приехали все самые сильные страны Европы. Лично у меня в группе очень много итальянок, которые являются чемпионами Европы и мира.
У меня получается справляться с волнением. И благодаря опыту – моему опыту, опыту тренеров и вообще всей организации – у меня получилось взять все первые места и гранд-чемпиона Европы.
Соревнования проводились как в личных, так и в командных программах. Белорусы завоевали 48 медалей, из которых 13 – высшего достоинства. Особым знаком почета для нашего чемпионата Европы стал визит основателя этого вида спорта – Тэцундо Танабэ.
Тэцундо Танабэ, президент Международной ассоциации спочана:
Организация турнира очень хорошая. Здесь, на площадке, чувствуется большой энтузиазм. Все наслаждаются этим, причем не только спортсмены, но и зрители. Мои ученики часто бывали в Минске и рассказывали мне, как здесь здорово. Теперь в этом убедился и я сам.