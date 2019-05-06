Два белорусских гандболиста сыграют в «Финале четырёх» Лиги чемпионов

Новости Беларуси. Артем Королек и Владислав Кулеш в составе польского «Виве» пробились в решающую стадию самого престижного турнира континента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

5 мая клуб из Кельце уступил французскому ПСЖ в ответном матче четвертьфинала 26 на 35, но домашняя победа с преимуществом 10 мячей позволила «Виве» пройти дальше. Причем в гостевом матче в Париже Кулеш стал одним из самых результативных на площадке, у него 5 мячей.