Татьяна Тимошенко о предстоящем чемпионате мира по самбо: «Он в нашем виде спорта особенный»
Новости Беларуси. 11 ноября в Ташкенте стартует чемпионат мира по самбо, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы традиционно считаются фаворитами и всегда едут за золотыми наградами.
Кто и как готовится к предстоящему мировому форуму – в материале Юлии Силипицкой.
Через две недели 14 белорусов стартуют на чемпионате мира по самбо. Каждый из них закроет собой одну весовую категорию, которых в этом виде также 14. У всех белорусов, собирающихся в Ташкент, есть медали с мировых форумов прошлых лет, а у четверых и повторные титулы.
«Отбирались, начиная с чемпионата республики». Главный тренер белорусских самбистов рассказал о задачах на ЧМ – читайте здесь.
Светлана Тимошенко три раза поднималась на наивысшую ступень мирового пьедестала.
Светлана Тимошенко, трехкратная чемпионка мира по самбо:
У нас все старты важные, но он в нашем виде спорта особенный. Он проходит один раз в год, и на протяжении всего года ты именно к чемпионату мира стараешься выйти на пик формы. За мою спортивную деятельность у меня порядка 10 чемпионатов мира было по самбо. Пока, к сожалению, я выиграла только три, но это не предел, у меня еще очень грандиозные, далеко идущие планы.