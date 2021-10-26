Татьяна Тимошенко о предстоящем чемпионате мира по самбо: «Он в нашем виде спорта особенный»

Через две недели 14 белорусов стартуют на чемпионате мира по самбо. Каждый из них закроет собой одну весовую категорию, которых в этом виде также 14. У всех белорусов, собирающихся в Ташкент, есть медали с мировых форумов прошлых лет, а у четверых и повторные титулы.

Светлана Тимошенко, трехкратная чемпионка мира по самбо:

У нас все старты важные, но он в нашем виде спорта особенный. Он проходит один раз в год, и на протяжении всего года ты именно к чемпионату мира стараешься выйти на пик формы. За мою спортивную деятельность у меня порядка 10 чемпионатов мира было по самбо. Пока, к сожалению, я выиграла только три, но это не предел, у меня еще очень грандиозные, далеко идущие планы.