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Татьяна Шаракова завоевала золото в индивидуальной гонке преследования на II Европейских играх

30 июня 2019 10:59
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Новости Беларуси. Новости с золотым оттенком приходят с велодрома «Минск-Арены». Татьяна Шаракова – чемпионка II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Шаракова завоевала золото в индивидуальной гонке преследования на II Европейских играх-1

Белоруске не было равных в индивидуальной гонке преследования. Соперницу по финалу наша гонщица обогнала почти на 5 секунд.

Напомним, что это вторая награда Шараковой. Ранее она стала третьей на шоссе.

Татьяна Шаракова: «Индивидуальная гонка – это очень тяжёлый вид»

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Татьяна Шаракова завоевала золото в индивидуальной гонке преследования на II Европейских играх-4

Татьяна Шаракова завоевала золото в индивидуальной гонке преследования на II Европейских играх-6

Татьяна Шаракова завоевала золото в индивидуальной гонке преследования на II Европейских играх-8

Татьяна Шаракова завоевала золото в индивидуальной гонке преследования на II Европейских играх-10

Татьяна Шаракова завоевала золото в индивидуальной гонке преследования на II Европейских играх-12

# Европейские игры # Татьяна Шаракова # Фотофакт

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