Татьяна Шаракова завоевала золото в индивидуальной гонке преследования на II Европейских играх

Новости Беларуси. Новости с золотым оттенком приходят с велодрома «Минск-Арены». Татьяна Шаракова – чемпионка II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белоруске не было равных в индивидуальной гонке преследования. Соперницу по финалу наша гонщица обогнала почти на 5 секунд.

Напомним, что это вторая награда Шараковой. Ранее она стала третьей на шоссе.

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