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Тренер сборной Беларуси по карате: Европейские игры дадут большой толчок для развития этого вида спорта

29 июня 2019 19:20
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Новости Беларуси. Первые комплекты медалей разыграли 29 июня каратисты. Соревнования в этом виде спорта проходят в двух разделах: ката – показательные выступления и кумитэ – поединки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня свои силы пробовали шесть белорусов. Мария Фурсова вышла в схватку за бронзу в ката. Увы, но судьи ее выступление оценили только четвертой суммой баллов. Остальные отсоревновались откровенно слабо.

Мария Алексеева, Екатерина Мартыновская, Антон Исаков и Алексей Водчиц не смогли выйти из своих групп. Спортсмены провели по три боя, потерпели по два поражения и по одному выиграли, синхронно заняв в квартетах третьи позиции. Пропуски дальше получали только те, кто финишировал первым или вторым.

Тренер сборной Беларуси по карате: Европейские игры дадут большой толчок для развития этого вида спорта-1

Анатолий Курьянович, тренер сборной Беларуси по карате:
Европейские игры прошли у нас в Минске. Это даст большой толчок для развития этого вида спорта. Очень большой толчок, тем более что есть нормальный потенциал для завоевания медалей. Они уже есть, эти медали.

Завтра будем надеяться на наших спортсменов, которые будут выступать, – легкие спортсмены, легкие весовые категории. Мария Кулинкович, Шарихина Ирина и Дьячкова Анастасия.

# Европейские игры # Анатолий Курьянович # Фотофакт

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