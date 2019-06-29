Тренер сборной Беларуси по карате: Европейские игры дадут большой толчок для развития этого вида спорта

Новости Беларуси. Первые комплекты медалей разыграли 29 июня каратисты. Соревнования в этом виде спорта проходят в двух разделах: ката – показательные выступления и кумитэ – поединки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня свои силы пробовали шесть белорусов. Мария Фурсова вышла в схватку за бронзу в ката. Увы, но судьи ее выступление оценили только четвертой суммой баллов. Остальные отсоревновались откровенно слабо.

Мария Алексеева, Екатерина Мартыновская, Антон Исаков и Алексей Водчиц не смогли выйти из своих групп. Спортсмены провели по три боя, потерпели по два поражения и по одному выиграли, синхронно заняв в квартетах третьи позиции. Пропуски дальше получали только те, кто финишировал первым или вторым.