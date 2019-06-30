Томас Бах в Минске: «У меня очень особенные воспоминания об этом месте»

Новости Беларуси. Участие в церемонии закрытия II Европейских игр примут много зарубежных гостей. Среди них главы ряда зарубежных государств, а также спортивные функционеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые из них уже прибыли в белорусскую столицу. Так, утром 30 июня в Национальном аэропорту «Минск» встретили чартерный рейс из Японии. На борту самолета – глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Все подробности – у корреспондента Ирины Петыш.

Ирина Петыш, СТВ:

В Национальный аэропорт «Минск» нас привел спортивный повод. В белорусскую столицу прилетел президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Это действительно важное событие для нашей страны и нашего спорта, потому что такой важный в мировом спорте человек посещает далеко не все крупные старты.

Нас самом деле, Томас Бах уже был в Минске, когда был действующим спортсменом. Сегодня состоялся его первый визит в нашу страну именно в статусе главы МОК.