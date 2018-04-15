Прямой эфир

«Уйти с победой – лучшая награда для спортсмена»: Мирный и Освальд одержали победу на теннисном турнире в Хьюстоне

15 апреля 2018 14:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский теннисист Максим Мирный получил 52 парный титул в профессиональной карьере.  

В финальном матче турнира в американском Хьюстоне с призовым фондом 557 тысяч долларов Максим Мирный (39 номер в рейтинге ATP) и австриец Филипп Освальд (49 ATP) обыграли немецко-хорватский дуэт Андре Бегеманн (87 ATP) / Антонио Санчич (69 ATP).  

Игра продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 11:9.  

«Уйти с победой – лучшая награда для спортсмена»: Мирный и Освальд одержали победу на теннисном турнире в Хьюстоне-1

Фото: instagram.com/maxmirnyi  

«Я так тронут, что мне выпала честь быть частью этого исторического события в Хьюстоне, в River Oaks Country Club. Уйти с победой – лучшая награда для спортсмена. Мне и моему партнёру повезло победить сегодня, и мы очень ценим это. Спасибо всем за поддержку, и особое спасибо моей дочери Петре, которая была талисманом на этой неделе. Она была тренером, менеджером и болельщиком в одном лице. Ура!», – прокомментировал победу в Instagram Мирный.  

«В субботу вечером Макс и его партнёр Филипп Освальд отметили свою блестящую победу в Хьюстоне с традиционным для этого турнира прыжком в бассейн», – написала в Instagram супруга Мирного.  

«Уйти с победой – лучшая награда для спортсмена»: Мирный и Освальд одержали победу на теннисном турнире в Хьюстоне-4

Фото: instagram.com/maxmirnyi  

В социальных сетях теннисистов поздравили фанаты.  

«Поздравляю с великолепной победой!»,  

«Потрясающе! Поздравляю, парни! Вы двое – лучшие»,  

«Браво, Максим Николаевич!»,  

«Мне так нравится наблюдать за вашей совместной игрой. Мне кажется, что я могу многому научиться у вашего дуэта. Продолжайте играть!».  

Для Мирного и Освальда это третий совместный титул. До него были победы в Москве и Нью-Йорке.  

# Теннис # Максим Мирный # Филипп Освальд # Андре Бегеманн # Антонио Санчич

Другие новости рубрики

Все новости
После двух встреч волейболисты «Шахтёра» и «Строителя» установили счёт 1:1
15 апреля 2018 13:27

После двух встреч волейболисты «Шахтёра» и «Строителя» установили счёт 1:1

«Ужо добрая традыцыя». Фестиваль «Неманская весна» в Гродненском районе открыл сезон водного туризма 15 апреля
15 апреля 2018 12:01

«Ужо добрая традыцыя». Фестиваль «Неманская весна» в Гродненском районе открыл сезон водного туризма 15 апреля

В субботнем матче борисовский БАТЭ обыграл брестское «Динамо» и возглавил чемпионат Беларуси по футболу
15 апреля 2018 07:53

В субботнем матче борисовский БАТЭ обыграл брестское «Динамо» и возглавил чемпионат Беларуси по футболу