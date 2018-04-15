«Уйти с победой – лучшая награда для спортсмена»: Мирный и Освальд одержали победу на теннисном турнире в Хьюстоне

В финальном матче турнира в американском Хьюстоне с призовым фондом 557 тысяч долларов Максим Мирный (39 номер в рейтинге ATP) и австриец Филипп Освальд (49 ATP) обыграли немецко-хорватский дуэт Андре Бегеманн (87 ATP) / Антонио Санчич (69 ATP).

«Я так тронут, что мне выпала честь быть частью этого исторического события в Хьюстоне, в River Oaks Country Club. Уйти с победой – лучшая награда для спортсмена. Мне и моему партнёру повезло победить сегодня, и мы очень ценим это. Спасибо всем за поддержку, и особое спасибо моей дочери Петре, которая была талисманом на этой неделе. Она была тренером, менеджером и болельщиком в одном лице. Ура!», – прокомментировал победу в Instagram Мирный.

«В субботу вечером Макс и его партнёр Филипп Освальд отметили свою блестящую победу в Хьюстоне с традиционным для этого турнира прыжком в бассейн», – написала в Instagram супруга Мирного.