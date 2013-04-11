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Белорусская яхтсменка Татьяна Дроздовская возглавила мировой рейтинг в олимпийском классе «Лазер-Радиал»

11 апреля 2013 09:56
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Новости Беларуси. Белорусская яхтсменка Татьяна Дроздовская возглавила мировой рейтинг в олимпийском классе «Лазер-Радиал». Причем впервые в истории отечественного парусного спорта.

В опубликованном Международной федерацией рейтинг-листе наша спортсменка заняла первую строку. Прогресс удался за счет победы на этапе Кубка Европы в Италии.

Татьяна Дроздовская – ведущая яхтсменкой Беларуси. На ее счету немало побед в международных соревнованиях. В 2007 году она стала чемпионкой мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Парусный спорт

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