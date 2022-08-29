Ташуев о победе «Шахтёра» над БАТЭ: встречались два лидера. Соперник нам отдал территорию

«Шахтер» обыграл БАТЭ в Борисове впервые с 2010 года и единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата.

Первый тайм поединка не принес забитых мячей и прошел под контролем и с преимуществом гостей. Но хозяева отвечали острыми контратаками. Сразу же после перерыва БАТЭ пошел в атаку, но успеха не добился. На 50-й минуте игры капитан «Шахтера» Сергей Политевич открыл счет, еще через 5 минут Игор Иванович забил второй мяч.

Сергей Ташуев, главный тренер ФК «Шахтер»:

Встречались два лидера. Подоплека игры, конечно, была достаточно серьезная – и для нас, и для соперника. Все понимали важность игры, все настраивались. Соперник нам отдал территорию. Надеялись на быстрые атаки. Мы к этому были готовы в принципе. Играли вроде бы как и прессингуя.

Следующий, 20 тур, стартует в эту пятницу, 2 сентября, игрой «Слуцка» и «Арсенала».