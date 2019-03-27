Тандем Соболенко и Мертенс вышел в 1/4 финала турнира в Майами

Новости Беларуси. Неоднозначный по своему сценарию матч 1/8 финала парного разряда выдали белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элис Мертенс, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На кортах в Майами они победили тандем Се Шувэй (Тайвань) и Барборы Стрыцовой (Чехия) – 7:6, 2:6, 10:3. Встреча продолжалась полтора часа. Несмотря на победу, белоруска и бельгийка испытывали явные проблемы с подачей и с выигрышем первого мяча. Их следующими соперницами станут канадка Дабровски и китаянка Ифань.

Ранее борьбу в парном турнире завершила наша Лидия Морозова. Она и японка Сюко Аояма остановилась на стадии 1/8 финала.