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Тандем Соболенко и Мертенс вышел в 1/4 финала турнира в Майами

27 марта 2019 12:09
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Новости Беларуси. Неоднозначный по своему сценарию матч 1/8 финала парного разряда выдали белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элис Мертенс, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тандем Соболенко и Мертенс вышел в 1/4 финала турнира в Майами-1

На кортах в Майами они победили тандем Се Шувэй (Тайвань) и Барборы Стрыцовой (Чехия) – 7:6, 2:6, 10:3. Встреча продолжалась полтора часа. Несмотря на победу, белоруска и бельгийка испытывали явные проблемы с подачей и с выигрышем первого мяча. Их следующими соперницами станут канадка Дабровски и китаянка Ифань.

Ранее борьбу в парном турнире завершила наша Лидия Морозова. Она и японка Сюко Аояма остановилась на стадии 1/8 финала.

Тандем Соболенко и Мертенс вышел в 1/4 финала турнира в Майами-4

Виктория Азаренко 25 марта проведет свой четвертьфинальный матч парного турнира. Белоруска вместе с Эшли Барти сыграет с хорватско-румынским тандемом Дарьи Юрак и Ралука Оралу.

# Теннис # Арина Соболенко # Элис Мертенс # Фотофакт

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