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Минское «Динамо» по буллитам обыграло «Витязь» в матче КХЛ

05 января 2022 19:53
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Новости Беларуси. Есть серия из трех побед подряд. Минское «Динамо» в КХЛ продолжает громить соперников и набирать очки. На выезде был обыгран «Витязь» со счетом 4:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Минское «Динамо» по буллитам обыграло «Витязь» в матче КХЛ-1

В первом периоде хозяева дважды поразили наши ворота. Ответить «зубры» смогли уже после перерыва. Гудачек забросил блестящую шайбу, попав в дальний угол. Но «богатыри» не позволили «динамовцам» подобраться ближе и забросили свою третью шайбу. Подопечные Вудкрофта не сдались.  

Минское «Динамо» по буллитам обыграло «Витязь» в матче КХЛ-4

И в заключительном отрезке встречи сумели совершить камбэк и сравнять цифры на табло. Дальше минчане начали расстреливать ворота россиян, но вырвать победу не удалось, и борьба продолжилась в овертайме. Там нашим парням не хватило секунды, чтобы забросить шайбу в пустые ворота. Но в серии буллитов «Динамо» заслуженно повергло своих оппонентов.  

# Хоккей # Крэйг Вудкрофт # Юлиус Гудачек # Фотофакт

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