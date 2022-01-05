Минское «Динамо» по буллитам обыграло «Витязь» в матче КХЛ

Новости Беларуси. Есть серия из трех побед подряд. Минское «Динамо» в КХЛ продолжает громить соперников и набирать очки. На выезде был обыгран «Витязь» со счетом 4:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом периоде хозяева дважды поразили наши ворота. Ответить «зубры» смогли уже после перерыва. Гудачек забросил блестящую шайбу, попав в дальний угол. Но «богатыри» не позволили «динамовцам» подобраться ближе и забросили свою третью шайбу. Подопечные Вудкрофта не сдались.