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«Металлург» на выезде обыграл «Локомотив» в хоккейном матче экстралиги

05 января 2022 19:59
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В национальном хоккейном чемпионате завершились очередные дуэли. «Локомотив» принимал «Металлург». Обе команды были предельно мотивированы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Хозяева сражаюся за топ-6, а гости нацелены сместить «Гомель» со второй строчки в экстралиге.  

«Металлург» на выезде обыграл «Локомотив» в хоккейном матче экстралиги-1

В первом периоде «волки» вышли вперед. «Железнодорожники» увеличить отрыв не позволили, а после сравняли. Прервав свою «сухую» серию, которая до матча уже насчитывала более 140 минут.  

«Металлург» на выезде обыграл «Локомотив» в хоккейном матче экстралиги-4

6 января болельщиков вновь ожидает игровой вечер. Свой поединок проведет лидер минская «Юность».  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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