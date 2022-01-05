«Металлург» на выезде обыграл «Локомотив» в хоккейном матче экстралиги

В национальном хоккейном чемпионате завершились очередные дуэли. «Локомотив» принимал «Металлург». Обе команды были предельно мотивированы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Хозяева сражаюся за топ-6, а гости нацелены сместить «Гомель» со второй строчки в экстралиге.

В первом периоде «волки» вышли вперед. «Железнодорожники» увеличить отрыв не позволили, а после сравняли. Прервав свою «сухую» серию, которая до матча уже насчитывала более 140 минут.