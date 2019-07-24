«Такой марафон не каждый выдержит». В Минске за освещение II Европейских игр наградили лучших журналистов

Постепенно подводятся итоги минского форума. 24 июля дирекция фонда «II Европейских игр-2019» вместе с Министерством информации отметили лучших журналистов, которые освещали этот масштабный турнир. Среди них есть и наши коллеги.

Тему продолжит Юлия Силипицкая.