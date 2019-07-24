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«Такой марафон не каждый выдержит». В Минске за освещение II Европейских игр наградили лучших журналистов

24 июля 2019 20:28
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Новости Беларуси. II Европейские игры-2019 навсегда остались в истории мирового спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Такой марафон не каждый выдержит». В Минске за освещение II Европейских игр наградили лучших журналистов -1

«Такой марафон не каждый выдержит». В Минске за освещение II Европейских игр наградили лучших журналистов -3

Постепенно подводятся итоги минского форума. 24 июля дирекция фонда «II Европейских игр-2019» вместе с Министерством информации отметили лучших журналистов, которые освещали этот масштабный турнир. Среди них есть и наши коллеги.

Тему продолжит Юлия Силипицкая.

# Европейские игры # Павел Легкий # Яна Шипко # Фотофакт

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