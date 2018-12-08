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Пригласительные на ЧМ и кофе в подарок: как прошёл мастер-класс по фигурному катанию в Минске

08 декабря 2018 14:48
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Новости Беларуси. Праздник зимы и спорта: в Минске прошел мастер-класс по фигурному катанию. В роли преподавателей – призеры международных конкурсов, а также чемпионы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пригласительные на ЧМ и кофе в подарок: как прошёл мастер-класс по фигурному катанию в Минске-1

Прочувствовать атмосферу этого грациозного вида спорта мог каждый. Урок особенно понравился детям. Приобщают минчан к фигурному катанию в преддверии чемпионата Европы, который пройдет в январе. Белорусская столица примет его впервые.

Пригласительные на ЧМ и кофе в подарок: как прошёл мастер-класс по фигурному катанию в Минске-4

Юлия Навацкая, радиоведущая:
Хочется не только привлечь внимание к такому классному чемпионату, но и создать, наверное, эту атмосферу зимних видов спорта, дружного времяпрепровождения.

Пригласительные на ЧМ и кофе в подарок: как прошёл мастер-класс по фигурному катанию в Минске-7

Отличные впечатления. Я первый раз пришла, и даже получила капучино. Вспомнила с детства какие-то фигурные приемы. Так что очень хорошо, всем советую прийти в следующую субботу в 12 часов.

Пригласительные на ЧМ и кофе в подарок: как прошёл мастер-класс по фигурному катанию в Минске-10

Участники мастер-класса, лучше всех усвоившие фигурные па, получили в подарок пригласительные на чемпионат Европы и чашку горячего кофе.

# Фигурное катание # Юлия Навацкая # Фотофакт

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