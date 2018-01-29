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«Свои лучшие результаты, я думаю, они покажут». Стромский – о выступлении белорусских биатлонистов на ОИ-2018

29 января 2018 11:01
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Новости Беларуси. Одним из наиболее вероятных нашим медальным видом в Пхенчхане называют биатлон, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

В каком состоянии сегодня наша биатлонная сборная – в интервью с генеральным секретарем Белорусской федерации биатлона Анатолием Анатольевичем Стромским.

Анатолий Стромский, генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона:
У нас завоевано пять мужских, пять женских лицензий. Пока у нас в расширенный состав готовится шесть: у мужчин – Чипилин, Бочарников, Елётнов, Воробей, Смольский и Абашев, у женщин – Домрачева, Скардино, Кривко, Писарева, Юркевич и Алибекова.

Команда готовится. Со здоровьем тоже уже всё в порядке. Скардино приступила к тренировкам.

Будем надеяться, что будет успешное выступление, это прежде всего. Потому что спорт есть спорт. Но свои лучшие результаты, я думаю, они покажут.

«Свои лучшие результаты, я думаю, они покажут». Стромский – о выступлении белорусских биатлонистов на ОИ-2018-1

«Свои лучшие результаты, я думаю, они покажут». Стромский – о выступлении белорусских биатлонистов на ОИ-2018-3

# Фотофакт # Анатолий Стромский # Зимняя Олимпиада – 2018

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