«Приятно бороться с собой прежде всего». Интервью Николая Козеко накануне зимних Олимпийских игр

Новости Беларуси. Сегодня наших «зимников», как спортсменов, так и тренеров, в стране не застать, образно говоря – они уже «на пути» к Пхенчхану, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Но мы нашли возможность пообщаться с некоторыми из них, чтобы задать интересующие нас вопросы. Например, главному тренеру национальной команды по фристайлу Николаю Ивановичу Козеко.

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:

На хорошей ноте закончили Кубки мира. Там у нас два призера, давно такого не было, чтобы у нас в общем зачете и мужчины, и женщины на пьедестале. Антон Кушнир стал третьим в общем зачете, Анна Гуськова – вторая. Также мы второе место заняли в зачете Кубка нации, по итогам Кубка мира. Так что такое ободряющее настроение, с оптимизмом. Одной мы не добрали квоты. Не справился с задачей Денис Осипов. Ему ставили задачу, чтобы четвертая квота была выбрана, так что у нас шесть квот. Ну а по составу будем определяться.