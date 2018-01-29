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Пресс-секретарь НОК – белорусам: Поддержите нашу национальную сборную!

29 января 2018 09:05
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Новости Беларуси. 9 февраля в Корее стартуют XXIII зимние Олимпийские игры, в которых примут участие 28 белорусских спортсменов по шести видам спорта, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» отвечает пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Виктория Вильевна Меннанова, которая вскоре в составе белорусской делегации отправляется в праздничный Пхенчхан.

Пресс-секретарь НОК – белорусам: Поддержите нашу национальную сборную!-1

Какова готовность к Олимпийским играм белорусских спортсменов – и физическая, и психологическая?

Виктория Меннанова, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета:
Готовность – на 100 %. Настроение – только на победу.

Уважаемые телезрители, белорусские болельщики, любители спорта! Поддержите наших ребят, нашу национальную сборную. Ведь именно сейчас ваша поддержка настолько важна для наших атлетов. Поверьте, это позволит нашим спортсменам собрать всю волю в кулак, сосредоточиться и показать свой лучший результат. Будзьце разам з камандай!

# Фотофакт # Виктория Меннанова # Зимняя Олимпиада – 2018

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