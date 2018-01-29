Антон Кушнир обращался в НОК за помощью в восстановлении после травм. В какой форме фристайлист подходит к ОИ-2018?

Новости Беларуси. Каждый раз перед Олимпийскими играми заявляется, что Министерство спорта и НОК делают всё, чтобы подготовка наших атлетов была комфортной, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Обращался ли кто-либо из атлетов в НОК с какими-то просьбами по поводу учебно-тренировочного процесса или с другими проблемами?
Виктория Меннанова, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета:
Национальный олимпийский комитет обращался олимпийский чемпион Сочи Антон Кушнир по вопросам организации медико-восстановительных мероприятий после его травм. Данное обращение было полностью удовлетворено. Мы очень надеемся, что это позволит Антону в полной мере выступить и показать свои лучшие результаты на предстоящей зимней Олимпиаде.