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Антон Кушнир обращался в НОК за помощью в восстановлении после травм. В какой форме фристайлист подходит к ОИ-2018?

29 января 2018 10:22
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Новости Беларуси. Каждый раз перед Олимпийскими играми заявляется, что Министерство спорта и НОК делают всё, чтобы подготовка наших атлетов была комфортной, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Обращался ли кто-либо из атлетов в НОК с какими-то просьбами по поводу учебно-тренировочного процесса или с другими проблемами?

Антон Кушнир обращался в НОК за помощью в восстановлении после травм. В какой форме фристайлист подходит к ОИ-2018?-1

Виктория Меннанова, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета:
Национальный олимпийский комитет обращался олимпийский чемпион Сочи Антон Кушнир по вопросам организации медико-восстановительных мероприятий после его травм. Данное обращение было полностью удовлетворено. Мы очень надеемся, что это позволит Антону в полной мере выступить и показать свои лучшие результаты на предстоящей зимней Олимпиаде.

# Фотофакт # Виктория Меннанова # Зимняя Олимпиада – 2018

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