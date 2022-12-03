«Сумасшедшая атмосфера, трибуны заполнены». В хоккей играет команда Лукашенко

Новости Беларуси. Проходит очередной поединок в рамках 16-х республиканских соревнований среди любительских коллективов. Играет дружина главы государства и спортсмены из Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За ходом противостояния следит и наша съемочная группа.

Юлия Силипицкая, корреспондент:

На площадке «Олимпик Парка» очень многолюдно и жарко. Это и понятно – набирает обороты новый сезон чемпионата по хоккею среди любительских команд с шайбой на призы Президентского спортивного клуба. Участники, уже практически каждый, провели по две игры. И в промежуточной турнирной таблице определились лидеры. У нас их целых три: команда Минской области набрала три очка, а также сегодняшние соперники, команда Президента Республики Беларусь и гомельчане.

Именно сегодняшний матч определит, кто же действительно возглавит эту турнирную таблицу. Победитель будет возглавлять, а проигравший отправится в середнячки. Никто не хочет себе такой участи, поэтому сегодня здесь очень жарко. Эмоции зашкаливают, лед плавится. А болельщики поддерживают красивый хоккей.

Артем Каркоцкий, нападающий хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Сумасшедшая атмосфера. Когда выходишь на лед, такое ощущение, как будто ты не заканчивал профессиональную карьеру, а до сих пор продолжается это удовольствие, эта радость. Трибуны заполнены, столько людей, все поддерживают, шикарная атмосфера. Это дорогого стоит. Спасибо болельщикам, что уделяют время, в выходной день приходят за нас болеть. Это очень здорово.

Дмитрий Саяпин, нападающий хоккейной команды Гомельской области:

Хорошая игра, моменты были и у нас, и у команды Президента. Мы где-то вовремя не смогли забить, моменты реализовать, а потом уже где-то немножко неправильно сыграли в обороне, поэтому пропустили. Конечно, приятно играть, когда полный стадион, много болельщиков. Энергия болельщиков переходит спортсменам, веселее игра идет.

Юлия Силипицкая:

Сегодня праздник хоккея, спорта состоялся. Положительные эмоции получили не только болельщики, но и сами игроки. Любительской чемпионат уже становится более профессиональным, более интересным. И, конечно, сюда с удовольствием идут зрители семьями, коллективами. Все хотят красивого хоккея.