Суареса дисквалифицировали и оштрафовали - он больше не поможет Уругваю на ЧМ-2014 по футболу

ЧМ-2014 по футболу. Форвард сборной Уругвая и английского «Ливерпуля» Луис Суарес дисквалифицирован ФИФА на 4 месяца. В этот период игрок не сможет участвовать ни в какой футбольной деятельности.

Кроме того, он пропустит 9 следующих матчей под эгидой ФИФА. Также, игроку придется выплатить штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков ($111 тысяч).

Клаудио Сулсер, председатель дисциплинарного комитета ФИФА:

Такое поведение нельзя терпеть на футбольном поле, и, в частности, на чемпионате мира, когда миллионы глаз прикованы к футболистам на газоне. Дисциплинарный комитет принял во внимание все факторы дела и определил степень вины Суареса в соответствии с соответствующими положениями Кодекса. Постановление вступает в силу с момента его оглашения.

Таким образом, Луис Суарес, сыгравший в 2 матчах на мундиале в Бразилии и забивший 2 мяча, больше не поможет своей команде на турнире, а также пропустит первые два месяца футбольного сезона-2014/2015.

Кроме того, на весь период дисквалификации Суаресу запрещено появляться на территории какого-либо стадиона.

Такое наказание звездному форварду вынесли за укус защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (1:0).

За что Суарес укусил Кьеллини, читайте здесь!

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