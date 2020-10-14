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«Строитель» досрочно пробился в 1/8 Кубка ЕКВ

14 октября 2020 12:59
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Новости Беларуси. «Строитель» без борьбы вышел в 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Строитель» досрочно пробился в 1/8 Кубка ЕКВ-1

На стадии 1/16 минчане должны были играть со швейцарским клубом «Воллей Шененверд», однако соперник, матчи с которым планировались 11 и 19 ноября, снялся с турнира в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Европе.

Таким образом в 1/8 соперником белорусов будет победитель противостояния между чешской «Дуклой» и австрийской «Задруга Айх/Доб».  

# Волейбол # Фотофакт

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