Игрок сборной Беларуси накануне матча с командой Казахстана: «Сыграть эту игру и тогда уже думать, как быть дальше»

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу готовится к матчу против Казахстана в рамках Лиги наций. Поединок пройдет 14 октября на стадионе «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эхо досадного и совершенно безыдейного вылета из квалификации на Евро-2021 от Грузии до сих пор преследует нашу команду, даже несмотря на ничью в Литве, оно и не мудрено: ни одного удара в створ ворот за весь матч. Безусловно, от такого тяжело опомниться, но впереди у подопечных Михаила Мархеля Казахстан в текущем розыгрыше Лиги наций.

С этим соперником «белакрылыя» уже играли на выезде и не без усилий, но все же победили – 2:1. Да и статистика встреч сборных настраивает на оптимизм: за четыре дуэли наши парни ни разу не проиграли (три победы и одна ничья). Многое в грядущем матче ложится на ментальную готовность футболистов противостоять флешбэкам недавнего прошлого.

Владислав Климович, игрок сборной Беларуси по футболу:

Понятное дело, что проиграть матч Грузии было в психологическом плане достаточно тяжело, отойти от этой игры. Но надо понимать, что это в любом случае игра за сборную Беларуси, и если ты не находишь мотивации играть за сборную, то, в принципе, незачем сюда приезжать. Надо делать выводы уже по прошествии этой игры с Казахстаном, отыграть ее, найти все свои резервы – в плане физических кондиций, в плане психологических. Сыграть эту игру и тогда уже думать, как быть дальше.