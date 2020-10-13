«Глаза горят, сколько эмоций!» Как проходят соревнования среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч»

Новости Беларуси. Продолжаются соревнования среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В деле Гомель. Турнир разделен на младшую и старшую возрастные группы, а участие в нем принимают девчонки и мальчишки, которые не занимаются в специализированных спортивных школах.

Помимо шанса побороться за выход на областные, а затем и республиканские состязания, турнир является замечательной возможностью для юных футболистов и футболисток проявить себя, ведь на игры приезжают представители спортивных учреждений и наблюдают за исполнителями.

По регламенту соревнований область разделена на пять зон. Наиболее интересной оказалась непосредственно Гомельская, где и команд было больше, и конкуренция соответствующая. Так, по результатам игр младшей группы у девочек лучше остальных стали спортсменки Центрального района, у парней пальма первенства отправилась к футболистам Железнодорожного района, которые победили только благодаря лучшей разнице мячей.

Николай Лукьяненко, организатор соревнований:

Данные соревнования позволяют детям показать себя, свое мастерство, в дальнейшем быть замеченными и реализоваться в спортивной картере. Зародилось давно, еще в Советском Союзе. Дети с большим удовольствием участвуют в нем. Это подтверждает, что эти соревнования актуальны.

Валерий Маковский, учитель физкультуры СШ № 33 Гомеля:

Простые ребята, которые не занимаются профессионально. Они приходят на уроки, факультативы, объединения. Учителя физкультуры работают с этими детьми. Они и во дворе бегают. Турнир – прекрасный способ для того, чтобы эти детки могли показать свой непрофессиональный профессионализм, скажем так. Глаза горят, сами видите, сколько эмоций, как у учителей, так и у них. Турнир хороший, нужно проводить его в дальнейшем.