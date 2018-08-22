Стрельба из лука, скачки, соколиная и псовая охота: белорусские спортсмены примут участие во Всемирных играх кочевников

Новости Беларуси. Белорусская команда примет участие в уникальном аналоге Олимпиады – Всемирных играх кочевников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На турнир в Кыргызстане, который проходит в третий раз, приедут более 3000 спортсменов из 80 стран.

Они сразятся в 37 видах спорта. Среди них стрельба из лука, скачки, соколиная и псовая охота. Белорусские атлеты выступят в традиционных видах борьбы на поясах – алыш и гореш.