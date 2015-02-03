Стрельба из лука: как приходят в этот вид спорта, что он дает и сколько стоит оружие

Как приходят в такой вид спорта? Чем отличается классический лук и компаунд? И какие последствия ждут новичков, опробовавших лук? На эти и другие вопросы программе «Неделя спорта» на СТВ искала ответа вместе с Павлом Далидовичем.

Занимается он стрельбой вот уже 16 лет. В 2015 году даже взял Гран-при Европы. Так что бывалый уж наверняка. А попал в спорт по типичной схеме.

Павел Далидович, член национальной сборной Беларуси по стрельбе из лука:

У нас в школе, когда я был в шестом классе, ходили в тир, увидели, что красиво, интересно. Почти целым классом пришли. Остался. До сих пор еще.

В стрельбе различают два вида оружия: классический лук (или, по-другому, олимпийский) и блочный.

Первый имеет древнейшую историю и сегодня выглядит далеко не так, как тысячелетия назад. Во втором, еще более навороченном, для легкости натяжения тетивы используются колесики, то есть блоки.

Павел стреляет из профессионального классического стоимостью, кстати, не менее полутора тысяч евро.

Павел Далидович, член национальной сборной Беларуси по стрельбе из лука:

Классический олимпийский лук: стоят рукоятки, плечи, тетива. Это, конечно, основа. Также прицел. Резационная система гасит вибрацию лука при выстреле. Сила натяжения этого лука – 22 кг.

Как только было дано указание поднять лук для начинающих весом 3 кг и силой натяжения в 12 кг в воздух и держать на вытянутой руке, тут и начались проблемы. Из-за неподготовленности, прежде всего физической, удерживать оружие дольше трех секунд было практически невозможно.

В стрельбе важно все: от правильного положения корпуса и ног до психологического состояния спортсмена. Любая мысль может навредить. Поэтому на соревнованиях лучники пытаются максимально отгородиться. Есть только ты, стрела, мишень и тетива.

Олег Лаврентьев, член национальной сборной Беларуси по стрельбе из лука:

Весьма важна гармония. В первую очередь необходимо, наверное, позитивно смотреть на мир, общаться. В принципе, если вы заметили, наши ребята достаточно дружелюбные, разговорчивые и весьма отзывчивые. Поэтому, наверное, больше позитива и отзывчивости.

Павел Далидович, член национальной сборной Беларуси по стрельбе из лука:

Меньше думать о результате, о попаданиях. Просто думать о работе, о технике, как сделать правильный и красивый выстрел.

Пожелать хочется только, чтобы в такой вид спорта обязательно шли. Это настоящий вызов собственным возможностям. Не каждый справится с испытанием на уравновешенность и спокойствие. Да и будущих олимпийских чемпионов растить же надо. Ведь стрельба из лука вот уже целый век представлена на Олимпиаде.