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Столичное «Динамо» с победы стартовало на предсезонном турнире «Кубок Минска»

13 августа 2025 13:02
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Столичное «Динамо» с победы стартовало на предсезонном турнире «Кубок Минска», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За трофей ведут борьбу четыре команды Континентальной хоккейной лиги. Накануне «зубры» встречались с тольяттинской «Ладой». На 7-й минуте счет открыл Даниил Сотишвили, а за несколько секунд до ухода на перерыв отличился Вадим Мороз. Однако во втором отрезке гости восстановили паритет. Заключительная треть осталась безголевой. Игра перешла в овертайм, а затем и в серию буллитов. Там точнее оказались минчане. Решающая попытка в активе защитника Джоша Брука. Как итог победа – 3:2.

Столичное «Динамо» с победы стартовало на предсезонном турнире «Кубок Минска»-1

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Уже давно стало привычным для нас, для всех, что Минск, да и в целом вся страна стала центром притяжения для многих команд Континентальной хоккейной лиги. Каждое лето мы наблюдаем, что клубы приезжают именно сюда, подготовятся к предстоящему сезону, потому что здесь созданы действительно все условия, и не только для развития хоккея. Прекрасная инфраструктура, замечательные ледовые дворцы, хорошие гостиницы. Хочется поблагодарить, конечно же, Национальный олимпийский комитет за то, что поддержали инициативу проведения этого турнира. Уверен, что игры будут жаркими, интересными и, надеюсь, этот турнир станет традиционным.

13 августа «динамовцы» встретятся с «Адмиралом» из Владивостока. А 15 августа сыграют против магнитогорского «Металлурга». 

# Дмитрий Басков # ХК Динамо-Минск

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