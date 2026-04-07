«Столица» обыграла «Витэн» в матче чемпионата Беларуси по мини-футболу

«Столица» движется непобедимой поступью по чемпионату Беларуси по мини-футболу. В рамках 21-го тура был обыгран принципиальный соперник «Витэн», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева быстро повели – 3:0. Затем инициативу перехватили представители Орши. За 5 минут до конца времени они были впереди – 6:4. Однако минчане выдали отменный финишный спурт и забрали встречу – 8:6. Данная виктория стала для «Столицы» 18-й в 19 противостояниях. Как закономерный итог – первое место в таблице. Далее идут БЧ и «Витэн».