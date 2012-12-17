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Современный фитнес-зал открыли в подвале здания в Старых дорогах

17 декабря 2012 16:16
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Новости Минской области. В Старых дорогах открыли современный фитнес-зал. Спортивное учреждение появилось в подвальном помещении, которое пустовало более 20 лет.

Финансовые затраты на строительство и оснащение спортивным оборудованием взяли на себя слуцкие молокопеработчики. Фитнес-клуб стал хорошим подарком для работников Стародорожского филиала предприятия, но заниматься спортом здесь смогут и остальные горожане.

Кроме спортивного зала с разными тренажерами есть и бильярдный стол. Пустовать спортивный объект уж точно не будет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Наталья Ивченко:
Сделали такое замечательное здание, и для здоровья, и для отдыха очень хорошо.

Валентина Пучковская, заместитель директора Стародорожского райисполкома:
Объект, который мы сегодня открыли, был крайне необходим городу, у нас недостаточно объектов спортивного назначения. И сегодня это очень важно, потому что он открыт в подвальном  неиспользуемом помещении. Это развитие платных услуг.

Анатолий Стецько, генеральный директор предприятия:
Объект этот нужен, потому как человек – хороший работник, хороший семьянин, он хороший гражданин республики.

# Государственная политика в области спорта # Государственная политика

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