Стартовал городской этап «Кожаного мяча» в старшей возрастной группе

В Минске стартовал городской этап республиканского турнира по футболу среди детей и подростков «Кожаный мяч». Соревнования проводятся при поддержке Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этот раз сильнейших определяют ребята 2009-2010 годов рождения. В борьбу вступили команды районов столицы. Победитель и призеры станут известны 23 июня. На данном этапе коллективы борются за путевки в финальную стадию, где за титул чемпиона «Кожаного мяча» им предстоит сыграть с лучшими командами областей страны.