Прямой эфир

Стартовал городской этап «Кожаного мяча» в старшей возрастной группе

19 июня 2023 14:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минске стартовал городской этап республиканского турнира по футболу среди детей и подростков «Кожаный мяч». Соревнования проводятся при поддержке Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовал городской этап «Кожаного мяча» в старшей возрастной группе-1

На этот раз сильнейших определяют ребята 2009-2010 годов рождения. В борьбу вступили команды районов столицы. Победитель и призеры станут известны 23 июня. На данном этапе коллективы борются за путевки в финальную стадию, где за титул чемпиона «Кожаного мяча» им предстоит сыграть с лучшими командами областей страны.

# Футбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Определились победители первого этапа открытого чемпионата Беларуси по баскетболу 3х3
19 июня 2023 12:53

Определились победители первого этапа открытого чемпионата Беларуси по баскетболу 3х3

Продолжается открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию
19 июня 2023 12:52

Продолжается открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию

Арина Соболенко сохранила второе место в мировом рейтинге
19 июня 2023 12:51

Арина Соболенко сохранила второе место в мировом рейтинге