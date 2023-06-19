В столичном Дворце спорта продолжается открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию. В борьбу за награды вступили ведущие атлеты Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Среди участников старта победители и призеры Олимпийских игр, мировых и европейских форумов. Медали разыграют в личных и командных соревнованиях во всех видах оружия. Накануне сильнейших выявили рапиристки. Лучший результат среди белорусских атлетов продемонстрировала Дарья Власова, у нее восьмое место. А чемпионкой стала россиянка Светлана Трипапина. В понедельник состоятся командные соревнования с рапирой. Завершится турнир 24 июня.