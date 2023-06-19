Определились победители первого этапа открытого чемпионата Беларуси по баскетболу 3х3

На Палова-Арене завершился первый этап открытого чемпионата Беларуси по баскетболу 3х3. В заключительный день старта определились сильнейшие в трех категориях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Среди юношей до 18 лет золото завоевала команда AH. В женском турнире общей категории равных не было дружине «Предпоследний танец». У мужчин не было равных коллективу NO DRAMA LAMA.