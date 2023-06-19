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Определились победители первого этапа открытого чемпионата Беларуси по баскетболу 3х3

19 июня 2023 12:53
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На Палова-Арене завершился первый этап открытого чемпионата Беларуси по баскетболу 3х3. В заключительный день старта определились сильнейшие в трех категориях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Определились победители первого этапа открытого чемпионата Беларуси по баскетболу 3х3-1

Среди юношей до 18 лет золото завоевала команда AH. В женском турнире общей категории равных не было дружине «Предпоследний танец». У мужчин не было равных коллективу NO DRAMA LAMA.

# Баскетбол # Фотофакт

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